В Самаре продолжают разбирать завалы в доме после взрыва газа

В Самаре на улице 22-го Партсъезда продолжается разбор завалов в пятиэтажном доме, где 14 июня произошёл взрыв бытового газа. По данным прокуратуры, именно газовое возгорание стало причиной ЧП. В результате погиб один человек, 12 пострадали, двое из них госпитализированы. Повреждены 24 квартиры.
Сотрудники МЧС продолжают работу на месте. Пункт временного размещения, развёрнутый на базе школы, остался пустым. Как рассказали РИА Новости в городской администрации, жильцы повреждённого дома не стали обращаться за помощью в ПВР и уехали к родственникам.
После завершения разбора завалов власти намерены оценить техническое состояние здания. На основании этой экспертизы будет решаться вопрос о порядке предоставления жилья пострадавшим.