Силы ПВО уничтожили беспилотники врага в Таганроге и двух районах Дона

По информации министерства обороны РФ, минувшей ночью отечественные силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника самолётного типа над страной. Атаке подверглись центральные и южные регионы, в том числе Московская область, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватории Азовского и Чёрного морей.