Силы ПВО уничтожили беспилотники врага в Таганроге и двух районах Дона

БПЛА сбиты ночью 15 июня над Таганрогом, Миллеровским и Азовским районамиОб отражении воздушной атаки врага на Ростовскую область сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона.
По информации министерства обороны РФ, минувшей ночью отечественные силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника самолётного типа над страной. Атаке подверглись центральные и южные регионы, в том числе Московская область, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватории Азовского и Чёрного морей.
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