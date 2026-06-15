В Ужуре полицейские задержали курьера телефонных мошенников

В Ужуре в полицию обратилась руководитель местного отделения банка. Она рассказала, что неизвестные обманом пытаются украсть у пожилой клиентки полтора миллиона рублей. Полицейским удалось предотвратить хищение. Подробностями этой истории поделились в МВД по Красноярскому краю 15 июня.
Приехавшие в банк сотрудники полиции выяснили, что накануне 86-летней женщине позвонил незнакомец и сообщил, будто ее сбережения в банке хотят похитить. Для того, чтобы спасти деньги, пенсионерке посоветовали снять их со счета и передать курьеру, который отнесет их мнимым сотрудникам силовых структур для сохранности. Обманутая женщина отправилась в банк, но при снятии крупной суммы ее нервозность заметила бдительная работница. В разговоре она поняла, что клиентку пытаются обмануть.
Полицейские организовали задержание помощника аферистов. Курьер приехал домой к потенциальной жертве, получил муляж денег и попался с ним. Пособником мошенников оказался 18-летний житель Томской области. Выяснилось, что он нашел объявление о подработке в одном из мессенджеров: за вознаграждение ему предложили съездить в Ужур и забрать посылку.
Заведено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере. Напомним, эта статья предусматривает для виновных до десяти лет лишения свободы.