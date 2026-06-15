В Ужуре полицейские задержали курьера телефонных мошенников

Приехавшие в банк сотрудники полиции выяснили, что накануне 86-летней женщине позвонил незнакомец и сообщил, будто ее сбережения в банке хотят похитить. Для того, чтобы спасти деньги, пенсионерке посоветовали снять их со счета и передать курьеру, который отнесет их мнимым сотрудникам силовых структур для сохранности. Обманутая женщина отправилась в банк, но при снятии крупной суммы ее нервозность заметила бдительная работница. В разговоре она поняла, что клиентку пытаются обмануть.