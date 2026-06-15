В Хабаровском крае спасатели ищут трех пропавших людей

Спасатели МЧС России продолжают поиски двух рыбаков, пропавших в Комсомольском районе, и мужчины, который потерялся в районе имени Полины Осипенко.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, двое рыбаков в возрасте 44 и 46 лет пропали 12 июня на Хорпинской протоке. Они находились на реке вместе с друзьями. По предварительной информации, мужчины пошли ставить сетку и не вернулись.
Для поисков прибыла группа водолазов, которая в течение дня совершила четыре спуска. Всего обследовано 1200 квадратных метров дна и акватории реки.
Группа комсомольских спасателей также продолжает работу в районе имени Полины Осипенко, где 45-летний мужчина ушел с зимовья вверх по течению реки Нимелен и пропал. На сегодняшний день сотрудники МЧС обследовали три километра акватории и береговой линии реки Упагда и разобрали четыре залома из старых деревьев.
«Всего нарастающим итогом в ходе поисковых работ поисковыми группами осмотрен 21 километр реки, разобрано десять заломов. Поиски не дали результатов и продолжаются», — подчеркнули в спасательном ведомстве.
Поисковые работы продолжаются.