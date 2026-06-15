Жителя Башкирии поместили в колонию за неуплату алиментов

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за неуплату средств на содержание пятерых детей, в отсутствие уважительных причин не выплачивал алименты, меры к официальному трудоустройству не предпринимал. Общая сумма задолженности составляет более 1,2 млн рублей.