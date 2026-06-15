В Калининграде из горящей квартиры спасены четыре человека

В Калининграде на улице Ульяны Громовой случился пожар в панельке. О том, что случилось в минувшее воскресенье в 19:47, сообщает пресс-служба областного МЧС.
На третьем этаже дома горела комната на площади 12 квадратных метров, квартира оказалась закопчена.
Прибывшие пожарные, а на месте работали 19 человек, спасли четырех жильцов. Из горящей квартиры их забрали при помощи спасательных устройств. Огонь потушили, никто не пострадал.
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