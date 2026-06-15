60-летнюю россиянку на 19 лет отправят в тюрьму за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска. Женщину признали виновной в участии в экстремистской и террористической организациях, склонении двух знакомых к совершению теракта и приготовлении к террористическому акту. Ей назначено 19 лет колонии общего режима, а также два года ограничения свободы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, суд установил, что женщина разделяла идеи участников террористического сообщества, вовлекала двух своих знакомых в его деятельность и в совершение теракта, подыскивала объекты для поджога или взрыва на территории краевой столицы. Окончательно выбрав цель, она прошла обучение самостоятельному изготовлению взрывчатого вещества и самодельных зажигательных устройств в бытовых условиях, а затем изготовила такое устройство для реализации задуманного.
Кроме того, суд лишил осуждённую права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете, на три года. Эти ограничения будут действовать после отбытия основного срока.
Приговор пока не вступил в законную силу. У осуждённой есть право на обжалование.