60-летнюю россиянку на 19 лет отправят в тюрьму за подготовку теракта

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, суд установил, что женщина разделяла идеи участников террористического сообщества, вовлекала двух своих знакомых в его деятельность и в совершение теракта, подыскивала объекты для поджога или взрыва на территории краевой столицы. Окончательно выбрав цель, она прошла обучение самостоятельному изготовлению взрывчатого вещества и самодельных зажигательных устройств в бытовых условиях, а затем изготовила такое устройство для реализации задуманного.