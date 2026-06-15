Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

60-летнюю россиянку на 19 лет отправят в тюрьму за подготовку теракта

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска.

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор 60-летней жительнице Хабаровска. Женщину признали виновной в участии в экстремистской и террористической организациях, склонении двух знакомых к совершению теракта и приготовлении к террористическому акту. Ей назначено 19 лет колонии общего режима, а также два года ограничения свободы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края, суд установил, что женщина разделяла идеи участников террористического сообщества, вовлекала двух своих знакомых в его деятельность и в совершение теракта, подыскивала объекты для поджога или взрыва на территории краевой столицы. Окончательно выбрав цель, она прошла обучение самостоятельному изготовлению взрывчатого вещества и самодельных зажигательных устройств в бытовых условиях, а затем изготовила такое устройство для реализации задуманного.

Кроме того, суд лишил осуждённую права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете, на три года. Эти ограничения будут действовать после отбытия основного срока.

Приговор пока не вступил в законную силу. У осуждённой есть право на обжалование.