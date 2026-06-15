Атака БПЛА на Дон в ночь на 15 июня стала частью удара по 13 регионам

В Ростовской области в ночь на 15 июня был отражен налет вражеских дронов. По информации губернатора Юрия Слюсаря, БПЛА уничтожили в Таганроге, Миллеровском и Азовском районах. В свою очередь, в Министерстве обороны РФ добавили, что в эту ночь атаке БПЛА, помимо Дона, подверглись еще 12 регионов страны.
Так, беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, над Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями. Всего было сбито 123 БПЛА.
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