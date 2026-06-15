С бывшего полицейского из Красноярска взыскали миллион, который он получил за «влияние» на следствие

В Красноярске с бывшего сотрудника полиции взыскали в доход государства один миллион рублей. Ранее суд признал его виновным в мошенничестве: он убедил подозреваемого, что за вознаграждение сможет повлиять на принятие процессуального решения. Деньги он получил и потратил на себя.
За это бывший полицейский получил три года лишения свободы, лишился звания и на два года утратил право занимать должности в правоохранительной системе.
На этом история не закончилась. В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что ведомство обратилось в суд с иском о взыскании полученного вознаграждения. Суд с доводами согласился и постановил взыскать с бывшего сотрудника полиции весь незаконный доход.