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С бывшего полицейского из Красноярска взыскали миллион, который он получил за «влияние» на следствие

В Красноярске с экс-полицейского взыскали в доход государства один миллион.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске с бывшего сотрудника полиции взыскали в доход государства один миллион рублей. Ранее суд признал его виновным в мошенничестве: он убедил подозреваемого, что за вознаграждение сможет повлиять на принятие процессуального решения. Деньги он получил и потратил на себя.

За это бывший полицейский получил три года лишения свободы, лишился звания и на два года утратил право занимать должности в правоохранительной системе.

На этом история не закончилась. В пресс-службе краевой прокуратуры рассказали, что ведомство обратилось в суд с иском о взыскании полученного вознаграждения. Суд с доводами согласился и постановил взыскать с бывшего сотрудника полиции весь незаконный доход.