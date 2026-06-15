В Уфе 8-летний велосипедист попал под колеса внедорожника

В Уфе восьмилетний мальчик на велосипеде попал под колеса автомобиля Haval. Иномарка двигалась по улице Мубарякова со стороны Софьи Перовской в направлении Габдуллы Амантая. В этот момент он совершил наезд на ребенка, сообщили в Госавтоинспекции столицы Башкирии.