Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

В Тюменской области при столкновении грузовика и вахтового автобуса погиб один человек, 11 пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. ДТП произошло на 101-м км трассы Р-254 в Исетском округе.
По предварительным данным, водитель автобуса «допустил столкновение с попутно двигавшимся грузовым автомобилем». Всего в автобусе было 19 пассажиров и два водителя. Двоих пострадавших госпитализировали, остальных отпустили домой. К настоящему моменту последствия аварии на трассе ликвидированы.
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