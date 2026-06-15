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Один человек погиб, еще 11 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Тюменью

Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Тюменской области. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Один человек погиб, еще 11 получили ранения в результате столкновения автобуса и грузовика в Тюменской области. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло утром на 101-м километре автодороги Р-254. В автобусе в момент столкновения находились 19 пассажиров и два водителя. Прибывшим на место специалистам также пришлось деблокировать одного пострадавшего.

— В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Кроме того, недавно 16-летний подросток за рулем легковушки не справился с управлением на 28-м километре дороги Белебей — Приютово в Башкирии, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Погибли четыре пассажира.

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