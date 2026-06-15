16-летний велосипедист пострадал в аварии с автомобилистом в Нижнем Новгороде

Вчера, 14 июня, в Нижнем Новгороде несовершеннолетний получил травмы после ДТП с автомобилистом. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
Примерно в 20:46 на улице Родионова в районе дома № 17 произошла серьезная авария. 51-летний водитель Газели при повороте налево на пешеходном переходе сбил 16-летнего мальчика, передвигающегося на велосипеде.
В результате ДТП пострадавшего с травмами доставили в детскую областную больницу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что пассажирка иномарки скончалась, угодив на машине в кювет в Сокольском округе.