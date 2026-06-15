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Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре увеличилось до двух человек

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Число погибших при пожаре в пятиэтажке в Самаре выросло до двух, возбуждено дело о нарушение требований пожарной безопасности, сообщает СК РФ.

Источник: РИА Новости

В воскресенье в ГУ МЧС по Самарской области заявили, что в воскресенье на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание на первом этаже с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП предварительно является взрыв бытового газа. Ранее власти сообщали об одном погибшем в 12 пострадавших. Повреждено 24 квартиры.

«Следственными органами СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)… В результате пожара погибли 2 человека», — говорится в сообщении СК РФ в канале на платформе «Макс».

В СК добавили, что проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы.

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