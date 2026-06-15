Число жертв пожара в Самаре увеличилось до двух, еще пять человек госпитализированы

В Самаре растёт число жертв пожара в многоквартирном доме на улице 22-го Партсъезда. После хлопка бытового газа и последующего возгорания погибли два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем. Ещё пятеро пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. Семерым гражданам медицинская помощь оказана на месте.