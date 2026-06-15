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Число жертв пожара в Самаре увеличилось до двух, еще пять человек госпитализированы

В Самаре растёт число жертв пожара в многоквартирном доме на улице 22-го Партсъезда.

В Самаре растёт число жертв пожара в многоквартирном доме на улице 22-го Партсъезда. После хлопка бытового газа и последующего возгорания погибли два человека. Ранее сообщалось об одном погибшем. Ещё пятеро пострадавших, в том числе двое детей, госпитализированы. Семерым гражданам медицинская помощь оказана на месте.

Следственные органы СК РФ по региону возбудили уголовное дело. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл 14 июня. В результате хлопка газа загорелись жилые помещения. Пожар был локализован, разбор завалов продолжается. Все обстоятельства трагедии выясняются. Назначены необходимые экспертизы.