ГАИ показала видео жуткого лобового ДТП двух автомобилей в Минске

В воскресенье днем, 14 июня, 28-летний водитель находился за рулем автомобиля Geely. Согласно предварительным данным, двигаясь по улице Чкалова он выехал на перекресток с улицей Воронянского на красный свет и допустил лобовое столкновение с BMW. Указанное авто ехало на зеленый свет.