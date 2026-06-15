ГАИ показала видео жуткого лобового ДТП двух автомобилей в Минске. Видео и подробности опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В воскресенье днем, 14 июня, 28-летний водитель находился за рулем автомобиля Geely. Согласно предварительным данным, двигаясь по улице Чкалова он выехал на перекресток с улицей Воронянского на красный свет и допустил лобовое столкновение с BMW. Указанное авто ехало на зеленый свет.
В результате аварии 18-летняя пассажирка BMW была доставлена в больницу для обследования.
Кстати, Минфин Беларуси назвал три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП.
Тем временем минчане оплачивают парковку, но все равно получают штрафы — вот почему.