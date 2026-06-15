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ГАИ показала видео жуткого лобового ДТП двух автомобилей в Минске

Один человек попал в больницу после лобового ДТП двух авто в Минске.

Источник: Комсомольская правда

ГАИ показала видео жуткого лобового ДТП двух автомобилей в Минске. Видео и подробности опубликованы в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В воскресенье днем, 14 июня, 28-летний водитель находился за рулем автомобиля Geely. Согласно предварительным данным, двигаясь по улице Чкалова он выехал на перекресток с улицей Воронянского на красный свет и допустил лобовое столкновение с BMW. Указанное авто ехало на зеленый свет.

В результате аварии 18-летняя пассажирка BMW была доставлена в больницу для обследования.

Кстати, Минфин Беларуси назвал три марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП.

Тем временем минчане оплачивают парковку, но все равно получают штрафы — вот почему.