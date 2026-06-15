Число погибших при пожаре в Самаре возросло до двух, возбуждено уголовное дело

Напомним, пожар произошёл 14 июня в доме № 20 по улице 22-го Партсъезда. Возгорание началось на первом этаже после взрыва бытового газа, после чего огонь быстро распространился на верхние этажи. До этого сообщалось об одном погибшем и 12 пострадавших, среди которых двое детей. Двое пострадавших были госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение. В результате пожара повреждены 24 квартиры. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.