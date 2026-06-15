В российском городе подросток на мотоцикле сбил ребёнка и попытался замести следы

В Иркутской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил двухгодовалую девочку. Трагедия произошла 9 июня, когда ребёнок шёл с бабушкой вдоль дороги. Малышку с различными травмами доставили в больницу, сейчас врачи борются за её жизнь.