В российском городе подросток на мотоцикле сбил ребёнка и попытался замести следы

В Иркутской области 14-летний подросток на мотоцикле сбил двухгодовалую девочку. Трагедия произошла 9 июня, когда ребёнок шёл с бабушкой вдоль дороги. Малышку с различными травмами доставили в больницу, сейчас врачи борются за её жизнь.
После наезда юный водитель скрылся с места происшествия. Чтобы замести следы, он разобрал мотоцикл в гараже. Позже школьник признался в содеянном своей матери и вернулся на место ДТП.
«В мае этого года подросток уже попадал в поле зрения автоинспекторов за управление мототранспортом», — уточнили в Госавтоинспекции.
Тогда выяснилось, что он купил мотоцикл на накопленные средства. Школьника поставили на учёт, родителей привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание, а мотоцикл хранился на дачном участке.
После ДТП родителей подростка вновь привлекли к ответственности. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.