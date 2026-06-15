В Самаре число жертв взрыва и пожара в пятиэтажке выросло до двух

По данным следствия, в доме взорвался газ. Пять человек, включая двоих несовершеннолетних, были госпитализированы. Еще семи пострадавшим оказали медпомощь на месте. Уголовное дело расследуют по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ).