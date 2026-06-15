Бастрыкин поручил разобраться с избиением подростка в Самарской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по обращению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в селе Чубовка Самарской области. В августе 2025 года мужчина спровоцировал конфликт с подростком и избил его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь и длительная реабилитация. Несмотря на обращения в уполномоченные органы, к ответственности никто не привлечен. Об этом сообщает информационный центр СК России.