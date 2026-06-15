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Бастрыкин поручил разобраться с избиением подростка в Самарской области

В Самарской области мужчина напал на несовершеннолетнего в августе и до сих пор не понес наказание.

Источник: Комсомольская правда

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение по обращению о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в селе Чубовка Самарской области. В августе 2025 года мужчина спровоцировал конфликт с подростком и избил его. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь и длительная реабилитация. Несмотря на обращения в уполномоченные органы, к ответственности никто не привлечен. Об этом сообщает информационный центр СК России.

«В СУ СКР по Самарской области перед прокурором инициирован вопрос о передаче материалов процессуальной проверки по данному факту из органов внутренних дел в свое производство», — говорится в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Самарской области Павлу Олейнику доложить о решении, которое примет надзорный орган. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

СК