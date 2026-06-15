Беляев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Нижнекамск

Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
По его словам, наиболее серьезные повреждения получил жилой дом на улице Чабьинской. В Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу были госпитализированы четыре человека.
Трое пострадавших — жители пенсионного возраста. Полученный стресс сказался на состоянии их здоровья, вызвав проблемы с артериальным давлением и обострение хронических заболеваний. Еще один пострадавший, 46-летний житель города, получил осколочное ранение челюсти и был прооперирован.
«Сегодня состояние всех пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет. Вообще отмечу, это чудо, что никто не погиб. Это самое главное. Дом мы восстановим», — сказал Беляев.