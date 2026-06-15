Курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 миллионов, задержали в Одинцове

Сотрудники полиции в подмосковном Одинцове задержали курьера телефонных аферистов, которые украли у пенсионерки 12 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Жертвой мошенников стала 76-летняя жительница Звенигорода. Ей поступило сообщение с предложением вступить в общедомовой чат. Пенсионерка перешла по ссылке, затем сообщила поступивший код администратору группы. После ее личный кабинет на «Госуслугах» оказался взломан.
— Далее неизвестные представились служащими Росфинмониторинга и сотрудниками ФСБ. Они заявили, будто от ее имени уже оформлена генеральная доверенность на управление имуществом на некоего мужчину, который является экстремистом, а сама она может быть признана соучастницей, — уточнила она.
В итоге россиянку запугали обыском и потребовали передать имеющиеся накопления «сотруднику казначейства» для помещения в сейфовую ячейку. Находясь под давлением аферистов, пенсионерка выполнила все указания.
По факту произошедшего следователем УМВД возбуждено уголовное дело по части 4 стастьи 159 УК РФ. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали посыльного, который забрал у заявительницы деньги, передает ТАСС.
11 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что мошенники обманули 80-летнего мужчину, проживающего в подмосковном Жуковском, и получили от него более 1,5 миллиона рублей.