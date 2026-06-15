Курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 миллионов, задержали в Одинцове

— Далее неизвестные представились служащими Росфинмониторинга и сотрудниками ФСБ. Они заявили, будто от ее имени уже оформлена генеральная доверенность на управление имуществом на некоего мужчину, который является экстремистом, а сама она может быть признана соучастницей, — уточнила она.