Что случилось под Глуском, где белорус нашел тело мужчины в болоте

Мужчина 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Вместе со своей женой он пошел в лес за грибами рядом с деревней Ольница и заблудился. Организованные поисковые мероприятия не дали результатов при поисках мужчины, он числился пропавшим без вести.