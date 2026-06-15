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Что случилось под Глуском, где белорус нашел тело мужчины в болоте

В Глусском районе белорус собирал в лесу грибы и нашел тело мужчины в болоте.

Источник: Комсомольская правда

Что случилось под Глуском, где белорус нашел тело мужчины в болоте. Подробности сообщает ОСВОД.

Днем 14 июня 2026 года спасателям поступила информация про обнаружение тела пенсионера в болоте неподалеку от деревни Боровище Глусского района.

Мужчина 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Вместе со своей женой он пошел в лес за грибами рядом с деревней Ольница и заблудился. Организованные поисковые мероприятия не дали результатов при поисках мужчины, он числился пропавшим без вести.

Погибшего пенсионера нашел местный житель, который собирал грибы и заметил тело в воде, примерно в четырех метрах от берега. Спасатели извлекли погибшего из болота.