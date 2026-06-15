Что случилось под Глуском, где белорус нашел тело мужчины в болоте. Подробности сообщает ОСВОД.
Днем 14 июня 2026 года спасателям поступила информация про обнаружение тела пенсионера в болоте неподалеку от деревни Боровище Глусского района.
Мужчина 1941 года рождения пропал еще в октябре 2025 года. Вместе со своей женой он пошел в лес за грибами рядом с деревней Ольница и заблудился. Организованные поисковые мероприятия не дали результатов при поисках мужчины, он числился пропавшим без вести.
Погибшего пенсионера нашел местный житель, который собирал грибы и заметил тело в воде, примерно в четырех метрах от берега. Спасатели извлекли погибшего из болота.