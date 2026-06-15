В Новороссийске ограничили подачу воды из-за подтопления водозабора

На период устранения последствий и восстановления штатного режима работы подача воды жителям Новороссийска будет осуществляться по временному графику. Водоснабжение организовали с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. Такой режим сохранится до полной стабилизации ситуации на объекте.