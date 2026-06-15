Экс-чиновницу осудили за незаконное распределение квартир в Атырау

Как установил суд, в 2024—2025 годах чиновница, являясь членом городской жилищной комиссии, содействовала получению квартир гражданами, не имевшими на это законных оснований. В частности, жилье получили лица, состоявшие в очереди как инвалиды третьей группы, тогда как по условиям программы квартиры предназначались для инвалидов первой и второй групп. В отдельных случаях получатели имели в собственности недвижимость либо не соответствовали установленным требованиям.