Экс-чиновницу осудили за незаконное распределение квартир в Атырау

«Суд № 2 Атырау вынес приговор бывшему руководителю жилищного сектора городского отдела ЖКХ и жилищной инспекции Гульжамал Жолдасовой. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге», — говорится в сообщении.
Как установил суд, в 2024—2025 годах чиновница, являясь членом городской жилищной комиссии, содействовала получению квартир гражданами, не имевшими на это законных оснований. В частности, жилье получили лица, состоявшие в очереди как инвалиды третьей группы, тогда как по условиям программы квартиры предназначались для инвалидов первой и второй групп. В отдельных случаях получатели имели в собственности недвижимость либо не соответствовали установленным требованиям.
Согласно материалам дела, Жолдасова передавала ключи от квартир до официальных решений акимата, после чего вносила в документы недостоверные сведения. В списках получателей жилья граждане указывались как инвалиды первой и второй групп, хотя фактически относились к третьей группе инвалидности либо не имели соответствующего статуса.
«Следствие посчитало, что такими действиями были нарушены права других очередников, которые действительно имели законное право на получение жилья и ожидали своей очереди через систему kezekte.kz. Суд признал Гульжамал Жолдасову виновной по статье 361 “Злоупотребление должностными полномочиями” УК РК и статье 369 “Служебный подлог” УК РК», — отмечается в сообщении.
Суд назначил Жолдасовой один год и шесть месяцев ограничения свободы.
Также ей пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, Национальном банке, государственных организациях и квазигосударственном секторе.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.