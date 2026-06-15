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В Москве ликвидирован телефонный узел мошенников

В Москве полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России ликвидировали узел связи телефонных мошенников. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в Главном управлении МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

Оперативники выяснили, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в квартале № 100 в Кунцево, где выполняла функции технического администратора. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который злоумышленники совершали звонки гражданам России. В ходе обыска полицейские изъяли: SIM-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование. Женщину арестовали и поместили под стражу.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылать россиянам электронные письма со ссылками на видеоконференции. При подключении к ним аферисты запугивают своих жертв и убеждают их передать накопления курьерам.