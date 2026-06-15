В Москве ликвидирован телефонный узел мошенников

Оперативники выяснили, что 42-летняя подозреваемая арендовала квартиру в квартале № 100 в Кунцево, где выполняла функции технического администратора. Она обеспечивала работу терминала пропуска трафика, через который злоумышленники совершали звонки гражданам России. В ходе обыска полицейские изъяли: SIM-бокс, ноутбук, телефон и сопутствующее оборудование. Женщину арестовали и поместили под стражу.