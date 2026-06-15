Медведя-людоеда застрелили на теле погибшего рыбака на Камчатке

В ночь на 15 июня в полутора километрах от села Запорожье медведь напал на рыбака. Об этом стало известно сотрудникам ЕДДС от очевидца. Приехавшие полиция и охотник застали медведя на теле и застрелили его в связи с прямой угрозой жизни. Причины агрессии хищника устанавливаются. Также проверяют, законно ли погибший находился на участке, где расположены несколько.