ДТП парализовало МКАД

До этого на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль сбил велосипедиста, который двигался по проезжей части. Авария произошла утром 13 июня, в 10:15 утра. На кадрах с автомобильного видеорегистратора видно, что велосипедист ехал в правом ряду, а автомобиль Kia Rio в раскраске каршерингового сервиса выезжал с примыкающей полосы. Водитель автомобиля в результате сбил велосипедиста. От удара пострадавший взлетел в воздух и упал на капот машины.