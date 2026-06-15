В Дивногорске осудили вора, который съел чужие продукты

15 июня стало известно о вынесении приговора «продуктовому» вору, который не только забрал старый мобильник в чудом доме, но и съел хозяйские продукты.
В МВД по Красноярскому краю рассказали, что в августе 2025 года в полицию Дивногорска обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что кто-то проник к ней в квартиру через окно и украл продукты с сотовым телефоном.
Ущерб она оценила в 2700 рублей. Сотрудники полиции провели розыск и выяснили, кто это сделал. Им оказался бывший 44-летний сосед пострадавшей, который раньше уже был судим за кражи.
Мужчина объяснил следователям, что выпивал с другом, а когда спиртное закончилось, решил зайти к знакомой, которая недавно переехала в новую квартиру. Ее не оказалось дома, зато окно на кухне осталось открытым. Тогда он решил воспользоваться моментом и взял из холодильника масло, яйца, мясо, яблоки и лимон, а из комнаты забрал сотовый телефон. Тем же путем, через окно, он покинул чужое жилье. Гаджет мужчина сдал в комиссионный магазин, а продукты съел. Полицейским удалось вернуть телефон хозяйке.
Дивногорский городской суд рассмотрел уголовное дело и приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.