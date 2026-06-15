В Дивногорске осудили вора, который съел чужие продукты

Мужчина объяснил следователям, что выпивал с другом, а когда спиртное закончилось, решил зайти к знакомой, которая недавно переехала в новую квартиру. Ее не оказалось дома, зато окно на кухне осталось открытым. Тогда он решил воспользоваться моментом и взял из холодильника масло, яйца, мясо, яблоки и лимон, а из комнаты забрал сотовый телефон. Тем же путем, через окно, он покинул чужое жилье. Гаджет мужчина сдал в комиссионный магазин, а продукты съел. Полицейским удалось вернуть телефон хозяйке.