Мэрия Челябинска назвала причины подтопления улиц на Северо-западе

Дмитрий Агеев уточнил, что представители мэрии нашли источник мусора, забившего решетки ливневок. Это были отходы, которые выставили на улицу из киосков, так как внутри места для их хранения нет. Мусор не успели вывезти до дождя, а мощный ливень смыл его с мест.