ВСУ ударили дронами по Шебекино и хутору Ржавец, есть раненые

Украинские беспилотники нанесли удары по Шебекинскому округу Белгородской области. В городе Шебекине FPV-дрон взорвался на остановке общественного транспорта. Пострадали два человека — женщина и мужчина. Оба получили тяжёлые ранения.
«В городе Шебекине в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины — проникающее ранение грудной клетки», — сообщили в оперштабе региона в канале на платформе «Макс».
В хуторе Ржавец того же округа дрон атаковал автомобиль «Газель». В результате ранен водитель. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.