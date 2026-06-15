ВСУ ударили дронами по Шебекино и хутору Ржавец, есть раненые

«В городе Шебекине в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, у мужчины — проникающее ранение грудной клетки», — сообщили в оперштабе региона в канале на платформе «Макс».