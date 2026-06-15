В квартире жительницы Екатеринбурга прописали почти 60 человек из Ингушетии

По данным местных СМИ, у жительницы Екатеринбурга взломали аккаунт на «Госуслугах» в Ингушетии и зарегистрировали в ее «скромной двухкомнатной квартире целое горное село» — 57 местных жителей. Отмечалось, что позднее женщине стали приходить большие счета за коммунальные услуги, а некоторые «жильцы» ее квартиры даже начали оформлять пособия на 85 детей.