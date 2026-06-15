Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В квартире жительницы Екатеринбурга прописали почти 60 человек из Ингушетии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку данных о том, что в квартире жительницы Екатеринбурга прописали почти 60 человек из Ингушетии, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.

Источник: РИА Новости

По данным местных СМИ, у жительницы Екатеринбурга взломали аккаунт на «Госуслугах» в Ингушетии и зарегистрировали в ее «скромной двухкомнатной квартире целое горное село» — 57 местных жителей. Отмечалось, что позднее женщине стали приходить большие счета за коммунальные услуги, а некоторые «жильцы» ее квартиры даже начали оформлять пособия на 85 детей.

«Заявление гражданки зарегистрировано в отделе полиции № 9. В настоящее время по нему проводится проверка. Собственнице жилья рекомендовано обратиться в отдел по вопросам миграции по месту жительства и прекратить регистрацию людей, несанкционированно прописанных в ее квартире», — сказал собеседник агентства.