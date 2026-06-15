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Подросток на велосипеде пострадал из-за ДТП с «ГАЗелью» в центре Нижнего

За рулём автомобиля находился 50‑летний мужчина.

Вечером 14 июня в Нижнем Новгороде случилось ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста. Инцидент зафиксирован в 20:46 на улице Родионова — об этом проинформировала пресс‑служба регионального управления ГИБДД.

Пятнадцатилетний подросток, передвигавшийся на велосипеде, пересекал дорогу по пешеходному переходу, не сойдя с транспортного средства, в результате чего попал под колёса «ГАЗели». За рулём автомобиля находился 50‑летний мужчина.

После аварии пострадавшего оперативно госпитализировали в детскую областную больницу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять детали происшествия.

Ранее 15-летний подросток разбился на питбайке насмерть в Нижнем Новгороде.