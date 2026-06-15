Подросток на велосипеде пострадал из-за ДТП с «ГАЗелью» в центре Нижнего

Пятнадцатилетний подросток, передвигавшийся на велосипеде, пересекал дорогу по пешеходному переходу, не сойдя с транспортного средства, в результате чего попал под колёса «ГАЗели». За рулём автомобиля находился 50‑летний мужчина.