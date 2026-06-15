Жительница Кодинска украла со счета экс-супруга выплаты после гибели сына на СВО

Мужчина пояснил, что давно развелся и живет отдельно от бывшей жены, но женщина иногда навещала его и делала покупки с его карты. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на карту пострадавшего поступили выплаты в связи с гибелью сына в зоне специальной военной операции. Такие же суммы пришли и на счет его бывшей супруги. Сам мужчина о начислении этих денег не знал: ему об этом сообщили полицейские уже в ходе расследования.