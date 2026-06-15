Жительница Кодинска украла со счета экс-супруга выплаты после гибели сына на СВО

В полицию обратился 61-летний житель Кодинска. Он рассказал, что бывшая жена забрала его банковскую карту и не отдает. Позже выяснилось, что со счета исчезли выплаты, полученные мужчиной после гибели на СВО общего сына экс-супругов. 15 июня об этом рассказали в МВД по Красноярскому краю.
Мужчина пояснил, что давно развелся и живет отдельно от бывшей жены, но женщина иногда навещала его и делала покупки с его карты. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что на карту пострадавшего поступили выплаты в связи с гибелью сына в зоне специальной военной операции. Такие же суммы пришли и на счет его бывшей супруги. Сам мужчина о начислении этих денег не знал: ему об этом сообщили полицейские уже в ходе расследования.
По версии следователей, собственные поступления женщина потратила на покупки, а миллионы экс-супруга перевела на свой банковский счет. Общая сумма ущерба составила семь миллионов 100 тысяч рублей.
Было заведено уголовное дело о краже. Подозреваемой назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.