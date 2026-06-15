Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое жителей белгородского Шебекино пострадали при ударах БПЛА

В городе Шебекино Белгородской области пострадали два человека при детонации дрона на остановке. В хуторе Ржавец при ударе беспилотника ранен водитель «Газели». Об этом сообщил оперштаб региона.

В городе Шебекино Белгородской области пострадали два человека при детонации дрона на остановке. В хуторе Ржавец при ударе беспилотника ранен водитель «Газели». Об этом сообщил оперштаб региона.

Пострадавших доставили в больницу. В двух частных домах в селе Кукуевка разбиты окна, а также повреждена линия электропередачи. В селе Бобрава при ударе дрона повреждено остекление частного дома и автомобиль. При атаке в Грайвороне поврежден автомобиль.

По данным Минобороны России, в ночь на 15 июня над российскими регионами, в том числе Белгородской областью, было сбито 123 беспилотника. При ударе в белгородском хуторе Масычево пострадала женщина, сообщал региональный оперштаб.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше