Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник накануне отметил, что удар Вооруженных сил Украины по магазину в Курской области был преднамеренным и имеет все признаки военного преступления. До этого KP.RU сообщал, что киевский режим при помощи FPV-дрона атаковал магазин в слободе Белой Курской области.