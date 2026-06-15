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Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на дом в Белгородской области, есть пострадавшая

В Белгородской области пострадала женщина после сброса взрывчатки на жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник Вооруженных ил Украины сбросил взрывчатку на частный дом в Белгородской области. В результате сброса пострадала женщина. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Отмечается, что после взрыва начался пожар. Сгорел и жилой дом, и две надворные постройки. Кроме того, повреждения получили линии газо- и электроснабжения.

Напомним, за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника ВСУ.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник накануне отметил, что удар Вооруженных сил Украины по магазину в Курской области был преднамеренным и имеет все признаки военного преступления. До этого KP.RU сообщал, что киевский режим при помощи FPV-дрона атаковал магазин в слободе Белой Курской области.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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