ФСБ задержала пятерых фигурантов дела Mind Money Limited о мошенничестве

ФСБ пресекла противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов.
«Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО “Инвестиционная палата” и, используя поддельные документы, осуществили обмен “замороженных” американских депозитарных расписок на акции российских компаний», — отмечается в релизе.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По местам проживания фигурантов и офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, более 100 миллионов рублей.
«Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим — домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.