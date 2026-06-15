ФСБ задержала пятерых фигурантов дела Mind Money Limited о мошенничестве

«Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО “Инвестиционная палата” и, используя поддельные документы, осуществили обмен “замороженных” американских депозитарных расписок на акции российских компаний», — отмечается в релизе.