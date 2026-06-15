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В Асбесте экс-инспектор ДПС осужден за нападение на задержанного водителя

Асбестовский городской суд вынес приговор инспектору ДПС, который избил задержанного нарушителя.

В ночь с 5 на 6 января 2025 года сотрудник органов был на службе, около полуночи его экипаж преследовал мотовездеход без номеров, а когда остановил его у дома на улице Мира, водитель оказал неповиновение.

«Сотрудники полиции применили к нему силу: положили на землю, завели руки за спину, лишив возможности сопротивляться. В этот момент инспектор, осознавая, что потерпевший не представляет опасности, пнул его», — рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Экспертиза установила у задержанного закрытый перелом правой скуловой кости, который квалифицируется как вред здоровью средней тяжести.

В суде полицейский виновным себя не признал, так как водитель отказался подчиняться законным требованиям сотрудников.

Однако суд признал инспектора виновным в превышении должностных полномочий. Он наказан на четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему на три года запрещено занимать должности в правоохранительных органах.