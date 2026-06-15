ФСБ раскрыла мошенническую схему приобретения акций компаний РФ на 7 миллиардов

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли мошенническую схему приобретения акций российских компаний на семь миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
— ФСБ пресечена противоправная деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских компаний, — уточнили в пресс-службе.
Злоумышленники в обход антисанкционного законодательства получили права на акции публичных организаций в России, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках.
— Реализуя схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО «Инвестиционная палата» и, используя поддельные документы, осуществили обмен «замороженных» американских депозитарных расписок на акции российских компаний, — цитирует заявление ТАСС.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По месту проживания и в офисах фигурантов дела в Москве и Санкт-Петербурге специалисты провели обыски.
10 июня президент России Владимир Путин также подписал закон об аресте имущества уехавших граждан, которые совершили правонарушение против интересов государства. Нововведение также расширяет список статей КоАП, по которым можно привлекать к ответственности россиян, находящихся за рубежом.