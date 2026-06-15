В Самаре обрушились перекрытия в пятиэтажке, загоревшейся после взрыва газа

В пресс-службе добавили, что в огне на площади 300 квадратных метров оказались квартиры со второго по четвертый этажи первого подъезда. Также произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами. В результате пожара погибла женщина 1975 года рождения, возраст второго погибшего уточняется.