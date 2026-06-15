Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре обрушились перекрытия в пятиэтажке, загоревшейся после взрыва газа

САРАТОВ, 15 июн — РИА Новости. Обрушение межэтажных перекрытий произошло в пятиэтажном доме в Самаре в результате пожара, сообщает пресс-служба ведомства.

В воскресенье в ГУМЧС сообщили, что на первом этаже дома № 20 по улице 22-го Партсъезда произошло возгорание на первом этаже с переходом на верхние этажи. Причиной ЧП стал, предварительно, взрыв бытового газа. Два человека погибли, 12 пострадали. Повреждено 24 квартиры.

«Работы по ликвидации происшествия были приостановлены в связи с угрозой обрушения конструкций здания. В 8.00 (7.00 мск — ред.) 15 июня работы возобновлены», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в огне на площади 300 квадратных метров оказались квартиры со второго по четвертый этажи первого подъезда. Также произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, а также вторым и третьим этажами. В результате пожара погибла женщина 1975 года рождения, возраст второго погибшего уточняется.