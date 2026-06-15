Дело о ДТП на Аль-Фараби в Алматы: адвокат подсудимого заявила о нарушениях в деле

В начале выступил еще один потерпевший по делу — брат погибшего водителя Mercedes. Он рассказал, что принимал участие в опознании тела молодого человека. После этого было написано заявление. Брат погибшего попросил назначить наказание подсудимому в соответствии с законом.
В рамках исследования дела судья зачитал материалы, в которых говорилось о заказанном алкоголе в кафе компанией друзей накануне совершения аварии. В списке значатся четыре бутылки вина, 300 грамм виски, 100 грамм текилы, два коктейля апероль, а также блюда.
Кроме того, судья зачитал данные об административных нарушениях подсудимого, среди которых — несоблюдение требования сигнала светофора, превышение скоростного режима (4 марта, 28 апреля и 7 ноября 2025 года), несоблюдение требований дорожных знаков, нарушения правил остановки и стоянки, а также распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Защитник подсудимого заявила, что данные штрафы были оплачены. Она сообщила о процессуальных нарушениях во время следствия и указала, что экспертиза не указывает, что послужило переходом автомобиля на встречную полосу и какая была скорость до этого.
Гособвинитель попросил уточнить у обвиняемого, признает ли он вину, так как защита ставит под сомнение каждый документ. Он предложил дать время на согласование позиции между адвокатом и подзащитным, так как ранее обвиняемый признавал вину и просил прощения.
Адвокат заявила, что подсудимый признает вину, но есть процессуальные нарушения, и они не могут о них молчать. Сам подсудимый снова сказал о признании вины. «Я также остаюсь на своих показаниях, я признаю вину в ДТП и гибели трех ни в чем не повинных людей», — подчеркнул он.
Также стало известно, что в результате ДТП он получил множество переломов и травм, что обозначено как тяжкий вред здоровью. Адвокат считает, что в деле существуют противоречия относительно механизма происшествия и следствие не установило причину ДТП, и просит назначить экспертизу.
Судья ответил, что с данным ходатайством защитник может обратиться после допроса подсудимого.