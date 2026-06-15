Дело о ДТП на Аль-Фараби в Алматы: адвокат подсудимого заявила о нарушениях в деле

Адвокат заявила, что подсудимый признает вину, но есть процессуальные нарушения, и они не могут о них молчать. Сам подсудимый снова сказал о признании вины. «Я также остаюсь на своих показаниях, я признаю вину в ДТП и гибели трех ни в чем не повинных людей», — подчеркнул он.