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У укравших нефть на 13 млн рублей волгоградцев конфисковали тягачи и цистерны

Судебные приставы обратили в собственность государства вещдоки по делу о хищении нефтепродуктов.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде судебные приставы исполнили решение суда по уголовному делу о хищении нефтепродуктов. Фигуранты лишились трех тягачей и трех прицепов-цистерн, которые использовали для незаконных операций, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.

Сотрудники Красноармейского районного отдела судебных приставов завершили процедуру конфискации вещественных доказательств. Напомним, в рамках уголовного дела речь шла о хищении нефтепродуктов с одного из предприятий. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, превысил 13,2 миллиона рублей.

Суд принял решение конфисковать имущество, принадлежавшее фигурантам дела. Под опись попали три тягача и три прицепа-цистерны — именно эту технику, по версии следствия, использовали для транспортировки похищенного топлива.

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