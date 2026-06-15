Обстоятельства исчезновения казахстанца в США выясняет МИД республики

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Новость о том, что в США пропал казахстанец, распространилась в социальных сетях.
Информацию подтвердил МИД Казахстана. В ведомстве сообщили, что 24-летний мужчина исчез в городе Чикаго.
«В настоящее время казахстанские дипломаты находятся на связи с компетентными органами США и выясняют все обстоятельства произошедшего. Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке также поддерживает тесный контакт с родственниками гражданина», — заявили в МИДе.
Также в министерстве иностранных дел подчеркнули, что ситуация находится на контроле.