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Обстоятельства исчезновения казахстанца в США выясняет МИД республики

Ситуация на контроле, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 15 июн — Sputnik. Новость о том, что в США пропал казахстанец, распространилась в социальных сетях.

Информацию подтвердил МИД Казахстана. В ведомстве сообщили, что 24-летний мужчина исчез в городе Чикаго.

«В настоящее время казахстанские дипломаты находятся на связи с компетентными органами США и выясняют все обстоятельства произошедшего. Наше Генеральное консульство в Нью-Йорке также поддерживает тесный контакт с родственниками гражданина», — заявили в МИДе.

Также в министерстве иностранных дел подчеркнули, что ситуация находится на контроле.

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