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Один человек погиб и 12 пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области

Авария в Тюменской области с участием автобуса произошла рано утром 15 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Тюменской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика и вахтового автобуса, в ходе которого один человек погиб и еще 12 получили травмы. Об этом сообщает «КП-Тюмень» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной трассы Р-254 в Исетском округе. Вахтовый автобус столкнулся с попутным грузовиком. Основной удар пришелся на лобовое стекло и водительскую сторону автобуса. В момент аварии в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя.

В связи с ЧП часть трассы была временно перекрыта для ликвидации последствий.

«В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой», — сообщили в МЧС.

Обстоятельства и причины аварии пока устанавливают правоохранительные органы.

Ранее KP.RU писал, что на днях в Ростовской области случилась авария, которая унесла жизни трех людей. Страшный инцидент был зафиксирован на автодороге город Тихорецк — село Белая Глина.

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