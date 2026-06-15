Один человек погиб в результате столкновения автобуса с грузовиком под Тюменью

«На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Прибывшие на место вызова сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области провели деблокировку пострадавшего», — говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали 12 человек, один из них скончался. Двое пострадавших госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте, после чего их отпустили домой. Обстоятельства и точная причина аварии устанавливаются компетентными органами.
Ранее сообщалось о ДТП в Туве на трассе «Енисей». Там перевернулся минивэн, пострадала пожилая женщина. В машине, по предварительным данным, находились семь человек. На место оперативно приехали сотрудники 17-й пожарноспасательной части. Они отключили аккумулятор в повреждённом автомобиле, чтобы не случилось пожара, а также оказали первую помощь пострадавшим.
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