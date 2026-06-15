Один человек погиб в результате столкновения автобуса с грузовиком под Тюменью

Ранее сообщалось о ДТП в Туве на трассе «Енисей». Там перевернулся минивэн, пострадала пожилая женщина. В машине, по предварительным данным, находились семь человек. На место оперативно приехали сотрудники 17-й пожарноспасательной части. Они отключили аккумулятор в повреждённом автомобиле, чтобы не случилось пожара, а также оказали первую помощь пострадавшим.