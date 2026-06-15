Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб в результате столкновения автобуса с грузовиком под Тюменью

Страшная авария произошла в Тюменской области, в результате которой погиб один человек, а ещё 11 пострадали. Всё случилось ранним утром 15 июня на 101-м километре федеральной трассы Р-254. Водитель вахтового автобуса столкнулся с попутным грузовым автомобилем, пишет региональный МЧС.

Источник: Life.ru

«На момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Прибывшие на место вызова сотрудник Главного управления МЧС России по Тюменской области провели деблокировку пострадавшего», — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали 12 человек, один из них скончался. Двое пострадавших госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте, после чего их отпустили домой. Обстоятельства и точная причина аварии устанавливаются компетентными органами.

Ранее сообщалось о ДТП в Туве на трассе «Енисей». Там перевернулся минивэн, пострадала пожилая женщина. В машине, по предварительным данным, находились семь человек. На место оперативно приехали сотрудники 17-й пожарноспасательной части. Они отключили аккумулятор в повреждённом автомобиле, чтобы не случилось пожара, а также оказали первую помощь пострадавшим.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше