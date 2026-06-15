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В Прикамье мужчина получил 9 лет колонии за убийство бывшей девушки

Трагедия случилась в феврале 2026 года.

Мужчину из Добрянки приговорили к 9 годам колонии строгого режима за убийство бывшей девушки, сообщает Пермский краевой суд.

Речь о трагедии, которая произошла 21 февраля 2026 года в квартире подсудимого, где он распивал спиртное с экс-возлюбленной и её подругами. В ходе ссоры 38-летний мужчина схватил нож и нанёс 29-летней девушке не менее трёх ударов в грудь, бедро и предплечье. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Подруги погибшей сразу вызвали скорую и полицию.

В суде обвиняемый признал вину лишь частично, настаивая на неосторожности. Однако суд счёл его вину полностью доказанной и квалифицировал преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Отягчающим обстоятельством стало то, что мужчина ранее был судим.

Смягчающими обстоятельствами стали частичное признание вины, раскаяние, извинения перед сестрой погибшей, а также состояние здоровья подсудимого и его матери.

Суд взыскал с осуждённого в пользу сестры погибшей 1 миллион рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение. Детям погибшей присудили по 997 500 рублей каждому. Приговор не вступил в законную силу.