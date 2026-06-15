В Прикамье мужчина получил 9 лет колонии за убийство бывшей девушки

Речь о трагедии, которая произошла 21 февраля 2026 года в квартире подсудимого, где он распивал спиртное с экс-возлюбленной и её подругами. В ходе ссоры 38-летний мужчина схватил нож и нанёс 29-летней девушке не менее трёх ударов в грудь, бедро и предплечье. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте. Подруги погибшей сразу вызвали скорую и полицию.