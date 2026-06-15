Мигрант выдал себя за сотрудника отеля и изнасиловал трёх туристок

Первое нападение 32-летний гражданин Туниса совершил 9 июня. Он открыл дверь двум девушкам (18 и 19 лет) и обманом заставил их пройти с ним в туалет. Там он схватил их за руки, положил руку между ног одной из туристок и попытался её поцеловать. Девушкам удалось убежать, и в тот же день они заявили о случившемся в полицию.