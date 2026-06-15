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Мужчина с саблей напал на знакомого во время жаркой ссоры в Гатчине

Инцидент произошел утром 14 июня.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина с саблей напал на знакомого во время жаркой ссоры в Гатчине. Инцидент произошел утром 14 июня в подъезде жилого дома на улице Генерала Кныша. Конфликт вспыхнул на почве личных разногласий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

— В ходе ссоры 38-летний мужчина нанес 43-летнему жителю Гатчинского района удар саблей по руке. Пострадавшего госпитализировали с травмой, после лечения его отпустили домой для амбулаторного наблюдения, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Хулигана с саблей задержали. Возбуждено уголовное дело.