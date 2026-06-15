Мужчина с саблей напал на знакомого во время жаркой ссоры в Гатчине. Инцидент произошел утром 14 июня в подъезде жилого дома на улице Генерала Кныша. Конфликт вспыхнул на почве личных разногласий. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.