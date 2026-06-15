СК и прокуратура озвучили причину взрыва и пожара на XXII Партсъезда в Самаре

В Самаре прокуратура Советского района контролирует установление обстоятельств взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме на улице XXII Партсъезда и возгорания, в результате которых погибли два человека. Возможная причина уже известна. Об этом сообщает региональная прокуратура.