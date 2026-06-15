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СК и прокуратура озвучили причину взрыва и пожара на XXII Партсъезда в Самаре

В Самаре следователи разбираются в обстоятельствах серьезного ЧП в жилом доме.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре прокуратура Советского района контролирует установление обстоятельств взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме на улице XXII Партсъезда и возгорания, в результате которых погибли два человека. Возможная причина уже известна. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«По предварительной информации в квартире на первом этаже произошли хлопок бытового газа и возгорание, пострадали жилые помещения», — рассказали в пресс-службе.

Для размещения людей, чьи квартиры пострадали, был создан пункт временного размещения в школе № 163. Работы по ликвидации последствий пожара ночью приостанавливали из-за угрозы обрушения дома. Надзорный орган взял на контроль ход процессуальной проверки, которую проводят следователи.

После ЧП завели уголовное дело о нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия.