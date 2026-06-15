Прокурор запросил 8 лет колонии заочно для историка Тамары Эйдельман*

Прокурор попросил суд назначить историку Тамаре Эйдельман* восемь лет лишения свободы в колонии общего режима заочно по делу о реабилитации нацизма и распространении недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.